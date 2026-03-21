Sportwatchers Cup, finale internazionale: Pigato sfida Tubello

Si chiude così una settimana intensa di tennis

SAN GREGORIO DI CATANIA – La Sportwatchers Cup entra nel vivo con le finali dell’ITF World Tennis Tour W35 in programma domani dalle ore 10 sui campi del Monte Ka Tira.

Nel singolare sarà sfida internazionale tra la testa di serie numero 2 Lisa Pigato e la francese Alice Tubello. Quest’ultima ha conquistato la finale superando Alessandra Mazzola al termine di un match combattuto in tre set (6-3, 4-6, 6-3), mentre Pigato ha avuto la meglio su Jennifer Ruggeri in due set (7-5, 6-4), confermando solidità nei momenti decisivi.

Nel doppio, in campo le prime due coppie del seeding: Cavalle-Reimers e Zantedeschi, numero uno del tabellone, affronteranno Kucmova e Sakellaridi. Le prime hanno raggiunto la finale dopo il successo al super tie-break contro Esquiva Banuls e Turini, mentre le seconde si sono imposte su Basiletti e Maduzzi in due set.

Si chiude così una settimana intensa di tennis, con i titoli in palio e lo sguardo già rivolto alla seconda settimana del torneo in provincia di Catania.