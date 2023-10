SposinLove, al via a Catania la fiera del settore wedding

La manifestazione partirà il prossimo due novembre

1' DI LETTURA

CATANIA – Pronta al via la fiera più iconica del settore wedding nel sud Italia. L’edizione 2023 di SposinLove aprirà i battenti il 2 novembre alle ore 16.30 a SiciliaFiera di Misterbianco (Ct) in via Bologna 76.

Al taglio del nastro il patron Alessandro Lanzafame, organizzatore della fiera e presidente di Eurofiere; l’on. Manlio Messina, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, a cui è affidato proprio il taglio del nastro che darà il via ufficiale all’evento. E ancora Piero Agen, presidente di Confcommercio Catania, Nino di Cavolo, presidente di SiciliaFiera.

SposinLove, in programma fino al 5 novembre 2023, offrirà una vetrina unica e qualificata, aperta a quanti vogliono vivere un giorno delle nozze indimenticabile: uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding.

SposinLove, il programma

La fiera darà ampia visibilità alle nuove collezioni che sfileranno in passerella da venerdì a domenica, secondo un programma che entrerà nel vivo venerdì 3 novembre. A partire dalle ore 17.30 in passerella le nuove collezioni 2024 cerimonia donna di Herga, Giusi Munafò, Polisano, Lady Grazia, D’her Atelier.

Tante le proposte qualificate per catering, ristoranti, auto insieme a idee e consulenze per riuscire ad organizzare, al meglio, il proprio matrimonio.

“Ancora una volta, offriremo uno spazio strategico di visibilità ai tanti professionisti che in questo ambito operano a 360 gradi per un’offerta completa dedicata al fatidico giorno del sì – dichiara Alessandro Lanzafame-. Abbiamo registrato un trend di crescita in merito alle aziende che stanno partecipando e questo a dimostrazione della qualità del nostro evento che vede attorno a sé sempre più realtà del settore. Lavoriamo costantemente per crescere e migliorarci di anno in anno con l’obiettivo di consolidare la nostra presenza e di renderla sempre più distintiva nel panorama del wedding”.