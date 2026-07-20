Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: via libera al riassetto delle aree

PALERMO – Un nuovo passo verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La Sipet Srl, titolare della concessione dell’ippodromo di Palermo, e il Palermo hanno formalizzato l’accordo per la ridefinizione dei confini delle rispettive aree in concessione, passaggio propedeutico ai lavori di ammodernamento dell’impianto.
L’intesa prevede la rinuncia definitiva da parte di Sipet a una porzione di 5.072 metri quadrati della propria area in concessione, che passa così nella disponibilità del club rosanero.
L’operazione rientra nel progetto di investimento, prevalentemente privato, destinato alla riqualificazione dello stadio e finalizzato anche a sostenere la candidatura di Palermo tra le sedi di Euro 2032.
L’accordo prevede un indennizzo complessivo di 1,35 milioni di euro a favore di Sipet, inserito nel quadro economico del progetto di riqualificazione. Di questa somma, 1,2 milioni saranno destinati allo spostamento degli uffici della società e alla realizzazione di opere compensative, mentre i restanti 150 mila euro serviranno per la messa a disposizione delle aree di cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
Leggi anche
In seguito alla riduzione della superficie in concessione, Sipet beneficerà inoltre di una riduzione proporzionale del canone dovuto al Comune.
Tra gli aspetti tecnici disciplinati dall’accordo figura anche la gestione dell’ordine pubblico: Sipet e Palermo hanno concordato di privilegiare il percorso di accesso dei tifosi ospiti attraverso viale Ercole, preferendolo a quello di piazzale dei Matrimoni.