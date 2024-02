Stadio Barbera, incontro Ussi-Palermo: si è parlato delle carenze strutturali

L'assessore Anello ha manifestato la disponibilità da parte dell'amministrazione

PALERMO – Nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio, allo Stadio Renzo Barbera si Palermo si è tenuto un incontro fra l’Ussi Palermo (con i rappresentati Nadia La Malfa e Cettina Pellitteri, rispettivamente presidente e segretaria del direttorio provinciale, Valerio Tripi, vice presidente Ussi Sicilia, ed Antonio La Rosa, consigliere provinciale Ussi Palermo), il Palermo F.C. e l’assessore con la delega allo sport Alessandro Anello.

Durante l’incontro l’Ussi ha evidenziato le segnalazioni pervenute da parte degli operatori dell’informazione, sulle condizioni di lavoro in tribuna stampa e la necessità di una immediata messa in sicurezza dello stadio “Renzo Barbera”.

Tra le parti si è convenuto di ripristinare, nel minor tempo possibile, l’impermeabilizzazione della copertura della tribuna stampa non più in grado di contenere le acque piovane. La pioggia che defluisce sui seggiolini in tribuna, oltre a comportare un evidente e notevole disagio, comporta anche un elevato rischio connesso all’uso delle apparecchiature elettriche utilizzate dai giornalisti.

Sul tavolo anche la situazione dei servizi igienici e sulle condizioni generali dell’impianto. Il Palermo e l’assessore Anello hanno dato ampia disponibilità a trovare soluzioni compatibili con quanto previsto dalla convenzione per la gestione del Barbera tra il Comune e la società, in scadenza nel 2026.

Tuttavia, nel quadro delle condizioni che regolano l’attuale convenzione sono emerse alcune criticità sulla programmazione di lavori strutturali straordinari a lungo termine, ovvero sugli investimenti che il Palermo potrebbe anticipare per una risoluzione definiva dei problemi che da anni caratterizzano l’impianto di viale del Fante.

Pertanto, si è convenuto di trovare soluzioni idonee per l’immediata messa in sicurezza della tribuna stampa e di tutti gli altri settori dello stadio (alcuni interventi sono già stati eseguiti dalla società) e di proseguire con il dialogo già avviato tra il Comune ed il Palermo F.C. per un progetto definitivo di lavori strutturali con lo scopo di restituire ai tifosi, agli addetti ai lavori e a tutta la città di Palermo la totale e piena fruibilità dello stadio Renzo Barbera.