Stazione Acireale-Bellavista, Barbagallo: “Cantiere fantasma”

L'interrogazione: "Lavori fermi da anni e costi destinati ad aumentare"

CATANIA – Il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo dem in Commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, torna a sollecitare il Governo sul mancato avvio dei lavori della fermata ferroviaria Acireale-Bellavista. Il parlamentare ha presentato un nuovo atto ispettivo nel corso del Question time.

“Dopo il Ponte sullo Stretto, la cui data di inaugurazione slitta di mese in mese, c’è un’altra infrastruttura fondamentale per i siciliani il cui avvio dei lavori è un mistero – afferma Barbagallo -. Sto parlando della stazione ferroviaria Acireale-Bellavista, un’opera che consentirebbe di collegare il centro storico di Acireale con il centro di Catania, contribuendo a decongestionare il traffico dell’area metropolitana”.

Secondo il segretario del Pd Sicilia, il progetto era già finanziato con 7 milioni di euro durante un precedente governo nazionale, ma sarebbe rimasto bloccato tra “gare deserte e imprese fantasma”.

“Nel novembre scorso è arrivato l’ennesimo annuncio dell’avvio dei lavori, ma non si è mossa foglia – sostiene – Nel silenzio del governo Schifani e dei Comuni interessati, il ministro Salvini deve fornire risposte certe”.

Barbagallo chiede inoltre chiarimenti sulle conseguenze economiche dei ritardi. “Cinque anni di attesa comporteranno inevitabilmente un aumento dei costi per l’erario pubblico. Chi pagherà questi maggiori oneri? Come è stato possibile aggiudicare un appalto a un’impresa ‘fantasma’? E perché non si è intervenuti tempestivamente? Quando inizieranno i lavori?”.

Il parlamentare conclude annunciando che il Partito democratico continuerà a sollecitare il Governo sulla vicenda. “I siciliani meritano risposte e chi ha sbagliato deve pagare”.