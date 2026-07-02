Il progetto del professore Corrado Tamburino

PALERMO – Un registro epidemiologico “Sicilia-As (aortic stenosis)”, gratuito e su base volontaria, promosso dal Dasoe (dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) che sarà avviato il prossimo 4 luglio e servirà a stimare la reale diffusione della stenosi aortica tra i cittadini della provincia di Enna con più di 70 anni e a fornire dati utili alla programmazione sanitaria regionale, nonché di quella nazionale, perché il risultato dello studio sarà un modello europeo.

Stenosi aortica, dal 4 luglio via al registro

I primi screening scatteranno proprio il 4 luglio, nello stesso giorno in cui il progetto, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, sarà presentato a Nicosia, che con Leonforte e Troina saranno i centri della provincia ennese da dove sarà estrapolato il primo campione di 200 individui volontari.

A guidare l’iniziativa scientifica sono il direttore generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, e l’ideatore del progetto, professore Corrado Tamburino, tra i pionieri in Italia delle tecniche di cardiologia interventistica strutturale, primo a introdurre e sviluppare la procedura Tavi in Italia (impianto transcatetere della valvola aortica).

Lo studio di osservazione vedrà il coinvolgimento attivo dell’Asp di Enna, dell’Università Kore, dell’ordine dei medici di Enna, dei medici di medicina generale, dei cardiologi del territorio (Ance, Arca, Simes). Per ottenere una stima epidemiologica affidabile si prevede il coinvolgimento di oltre 5 mila partecipanti in un anno, che saranno invitati attraverso i medici di medicina generale e le amministrazioni locali, e seguiranno un percorso in due fasi: uno screening territoriale con valutazione clinica iniziale ed esami di base; una valutazione cardiologica ed ecocardiografica per individuare eventuali alterazioni della valvola aortica.

Sfida crescente per i sistemi sanitari

La stenosi aortica è oggi la valvulopatia più frequente negli anziani e rappresenta una sfida crescente per i sistemi sanitari. Con l’invecchiamento della popolazione si prevede infatti un aumento significativo dei casi nei prossimi anni. Le immagini diagnostiche saranno analizzate da un laboratorio centrale di cardiologi esperti. I pazienti con stenosi moderata o severa saranno indirizzati verso centri specialistici per ulteriori valutazioni e per l’eventuale accesso ai trattamenti più avanzati.