 Stm, Adorno: “Senza garanzie sull’acqua a rischio investimento da 5 miliardi”
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La deputata chiede un tavolo urgente sull’approvvigionamento idrico per il sito etneo
movimento 5 stelle
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CATANIA – “La Regione Siciliana non può impegnare 300 milioni di euro in un investimento strategico e poi rimanere spettatrice rispetto alle criticità che ne mettono a rischio la realizzazione”. Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano Adorno, intervenendo sul futuro dello stabilimento STMicroelectronics di Catania e sulle criticità legate all’approvvigionamento idrico.

Adorno richiama la deliberazione con cui la Regione Siciliana, il 6 maggio scorso, ha approvato lo schema di Accordo di programma impegnando 300 milioni di euro di fondi del PR FESR 2021-2027 – Priorità STEP, nell’ambito di un investimento complessivo superiore ai 5 miliardi di euro.

Secondo la parlamentare regionale, il nodo principale riguarda la disponibilità d’acqua necessaria all’ampliamento del sito produttivo. “Le nuove attività produttive richiedono infrastrutture adeguate – sottolinea – e una portata idrica stimata in circa 400 metri cubi l’ora, indispensabile per sostenere l’attuale produzione, il nuovo SiC Campus e le future linee dedicate alle tecnologie di potenza”.

Per Adorno, senza certezze sull’approvvigionamento idrico “si rischiano rallentamenti o criticità capaci di compromettere un investimento strategico di dimensioni straordinarie”.

La deputata M5S richiama inoltre le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e chiede un intervento diretto del presidente della Regione Renato Schifani. “Occorre un immediato tavolo con tutti i soggetti interessati per garantire adeguato approvvigionamento idrico e scongiurare qualsiasi rallentamento”, conclude.

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