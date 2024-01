Stuntman travolge il pubblico, manovrava l’auto con un piede

L'incidente alla fiera dei motori

Alla giornata inaugurale di Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista alla Fiera di Verona, uno stuntman alla guida di una Bmw è andato a schiantarsi contro il pubblico.

I feriti sono 14, 9 dei quali trasportati in ospedale. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Il pilota era impegnato nelle “derapate”, poi è uscito dall’abitacolo continuando lo show e restando seduto sul tetto della Bmw. Manovrava il volante con un piede. A quel punto ha perso il controllo della macchina che è sbandata finendo la corsa contro le transenne.