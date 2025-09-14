Sudtirol-Palermo, Inzaghi: “Scriviamo un altro capitolo di storia del club”

L'allenatore: "Dedichiamo questa vittoria a chi non è potuto entrare allo stadio"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, commenta la gara vinta contro il Sudtirol per 2-0 in conferenza stampa. Il tecnico dei rosanero dice la sua al termine della terza giornata di Serie B dopo il successo dei suoi a Bolzano nel segno di Pohjanpalo, autore di una doppietta.

“Sono molto contento, abbiamo fatto una grande gara di lotta. Abbiamo avuto tante occasioni davanti alla porta, ma la squadra è stata straordinaria per la sua voglia di lottare. Era da cinquant’anni che non vincevamo alla prima trasferta e così da oggi cominciamo a scrivere un altro capitolo di storia di questo club“.

“Per il Sudtirol si è trattato della prima sconfitta interna del 2025 e questo la dice lunga sulla forza della mia squadra – aggiunge l’allenatore -. Vincere qui non è stato facile, c’è stata battaglia su ogni pallone. C’è stato un periodo del secondo tempo dove il Sudtirol ci ha messo in difficoltà ma abbiamo resistito. Se fossimo arrivato a Bolzano a giocare in punta di piedi, sicuramente questa partita non l’avremmo vinta”.

“Dedichiamo questa vittoria ai tifosi che oggi non sono potuti entrare allo stadio per via del provvedimento di ieri. Credo che questo sia stato un male per lo sport, perché lo sport e soprattutto il calcio ha bisogno dei suoi tifosi”, ha concluso Inzaghi.