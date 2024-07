Summer Camp nella scuola Pestalozzi-Cavour di Palermo

Progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio

PALERMO – Esperti di sostenibilità ambientale in erba, per un giorno… sull’erba del Parco Villa Tasca di Palermo, per la giornata conclusiva del Summer Camp del progetto “Educare Insieme – Centro Aggregativo, giovani in Crescita: sosteniamo la sostenibilità”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale esperti di rilievo nazionale e internazionale accompagnano i piccoli alunni palermitani dell’Istituto comprensivo Pestalozzi Cavour in un percorso verso una consapevolezza autentica e multidisciplinare della sostenibilità ambientale e sociale.

Il campus, realizzato dagli operatori dall’ATS composto dallo stesso istituto scolastico, dalla Cooperativa Rinascita e dall’Associazione iSuD – information for Sustainable Development, presieduta dall’ingegnere Antonio Covais, ha coronato e rinforzato le attività svolte durante tutta la prima parte dell’anno scolastico con i bambini e gli adolescenti della Pestalozzi Cavour: principalmente – spiega Covais – “continuare a informare e sensibilizzare (learn by doing) per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e sociale in età evolutiva”.

Le attività psicopedagogiche sono progettate, gestite e coordinate da Letizia Patricolo (psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) e svolte dal suo team di operatori formati specificamente per il progetto, insieme a laureati in Ingegneria, Economia, Psicologia e Pedagogia, in collaborazione con la pedagogista e docente Laura Lo Cicero.

Le azioni previste dal progetto, rivolto a bimbi e ragazzi tra i 9 e i 12 anni, si articolano in laboratori tematici condotti da esperti sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e sul “concetto tridimensionale” della sostenibilità; gestione dell’acqua, che affiancherà a laboratori momenti ludico-didattici; raccolta differenziata e gestione controllata dei rifiuti; definizione di materiale e prodotto riciclato, e termovalorizzazione dei rifiuti come recupero di energia; educazione alimentare e sostenibilità legata alle risorse marine e fluviali, con il supporto di un biologo esperto nutrizionista e un biologo marino, ricercatore del Cnr; comunicazione, attraverso laboratori condotti da un esperto con l’ausilio di specialisti in comunicazione digitale per

la costruzione di interviste, video-reportage in vista dell’allestimento di una mostra fotografica e digitale, realizzazione di una bozza completa di prodotto editoriale; l’orto sostenibile, con un esperto agronomo della Cooperativa Rinascita sulla produzione del pomodoro siccagno; conoscenza della sostenibilità sociale e dei suoi concetti. Le attività nel Parco di Villa Tasca si inscrivono nell’azione “Vivere il Territorio”.