Superenalotto, la combinazione vincente del 7 maggio 2026
34 66 69 1 48 73
Numero Jolly
75
Il Montepremi
Montepremi del concorso € 4.620.631,20
Jackpot 6 concorso precedente € 159.524.074,76
Montepremi totale € 164.144.705,96
Ulteriore montepremi (*) € 7.371,34
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 97.033,26
|punti 4
|450
|€ 439,44
|punti 3
|20.662
|€ 28,80
|punti 2
|337.347
|€ 5,47