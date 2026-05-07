 Superenalotto, la combinazione vincente del 7 maggio 2026
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Superenalotto, la combinazione vincente del 7 maggio 2026

34 66 69 1 48 73

Numero Jolly

75

Il Montepremi

Montepremi del concorso € 4.620.631,20

Jackpot 6 concorso precedente € 159.524.074,76

Montepremi totale € 164.144.705,96

Ulteriore montepremi (*) € 7.371,34

(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0 € 0,00
punti 5+1 0 € 0,00
punti 5 2 € 97.033,26
punti 4 450 € 439,44
punti 3 20.662 € 28,80
punti 2 337.347 € 5,47
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