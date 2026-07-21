Superenalotto e Lotto: le combinazioni vincenti del 21 luglio 2026

ROMA – Concorso Superenalotto/Superstar n.116 di oggi.
Combinazione vincente: 13, 14, 15, 29, 38, 63 Numero Jolly: 24 Numero Superstar: 49
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Superenalotto, le quote
Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 46.883,73 Punti 4: 442 totalizzano Euro: 431,22 Punti 3: 21.041 totalizzano Euro: 27,30 Punti 2: 339.832 totalizzano Euro: 5,25 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 3SS: 106 totalizzano Euro: 2.730,00 Punti 2SS: 1.677 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 12.602 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 28.024 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.376 totalizzano Euro: 49.128,00 Vincite WinBox 1: 2.290 totalizzano Euro: 57.250,00 Vincite WinBox 2: 258.767 totalizzano Euro: 526.842,00 Totale vincite Seconda Chance: 16.485 Totale vincite WinBox: 261.057 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 197.900.000,00
Lotto, i numeri estratti
BARI 52 78 36 43 39 CAGLIARI 69 89 64 46 09 FIRENZE 75 01 80 42 35 GENOVA 85 60 15 06 32 MILANO 47 77 22 36 59 NAPOLI 64 68 25 45 09 PALERMO 42 24 66 48 76 ROMA 48 32 08 02 42 TORINO 82 15 07 06 51 VENEZIA 70 15 17 66 89 NAZIONALE 42 17 74 50 06 Numeri vincenti 10eLotto: 01 15 24 32 36 42 47 48 52 60 64 68 69 70 75 77 78 82 85 89 NUMERO ORO:52 DOPPIO ORO:52 78