 Superenalotto, i numeri vincenti di sabato 23 maggio
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In palio 169 milioni di euro
L'ESTRAZIONE
di
1 min di lettura

Il “6” al Superenalotto manca da un anno esatto. In palio, sabato 23 maggio, un jackpot da 169.000.000 euro.

L’ultima sestina vincente è stata indovinata in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro.

Le estrazioni del lotto

Bari: 19 – 83 – 72 – 49 – 7
Cagliari: 53 – 26 – 63 – 50 – 33
Firenze: 15 – 34 – 10 – 44 – 19
Genova: 25 – 12 – 86 – 48 – 11
Milano: 19 – 38 – 21 – 40 – 62
Napoli: 88 – 44 – 56 – 90 – 41
Palermo: 31 – 35 – 42 – 77 – 14
Roma: 30 – 43 – 4 – 38 – 74
Torino: 68 – 10 – 56 – 81 – 86
Venezia: 3 – 49 – 16 – 89 – 84
Nazionale: 67 – 38 – 60 – 75 – 41

La combinazione del Superenalotto

La combinazione vincente è: 14 – 29 – 34 – 57 – 59 – 69

Il numero Jolly è: 20

Il numero Superstar è: 16

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