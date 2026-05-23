Superenalotto, i numeri vincenti di sabato 23 maggio

Il “6” al Superenalotto manca da un anno esatto. In palio, sabato 23 maggio, un jackpot da 169.000.000 euro.
L’ultima sestina vincente è stata indovinata in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro.
Le estrazioni del lotto
Bari: 19 – 83 – 72 – 49 – 7
Cagliari: 53 – 26 – 63 – 50 – 33
Firenze: 15 – 34 – 10 – 44 – 19
Genova: 25 – 12 – 86 – 48 – 11
Milano: 19 – 38 – 21 – 40 – 62
Napoli: 88 – 44 – 56 – 90 – 41
Palermo: 31 – 35 – 42 – 77 – 14
Roma: 30 – 43 – 4 – 38 – 74
Torino: 68 – 10 – 56 – 81 – 86
Venezia: 3 – 49 – 16 – 89 – 84
Nazionale: 67 – 38 – 60 – 75 – 41
La combinazione del Superenalotto
La combinazione vincente è: 14 – 29 – 34 – 57 – 59 – 69
Il numero Jolly è: 20
Il numero Superstar è: 16