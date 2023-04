Taiwan, nave da guerra Usa a largo della Cina dopo le esercitazioni del dragone

La nave ha attraversato lo stretto che separa l'isola di Formosa dalle coste siniche

Il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato domenica “un transito di routine nello Stretto di Taiwan in acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale”, maturato pochi giorni dopo che la Cina ha concluso i suoi ultimi giochi di guerra intorno all’isola.

La nave, ha reso noto la Settima Flotta Usa, ha attraversato il corridoio nello Stretto “che si trova oltre il mare territoriale di qualsiasi Stato costiero”.

Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese “ha completamente monitorato le operazioni di passaggio della nave da guerra statunitense”, mantenendo “sempre un alto livello di allerta ad ogni momento” allo scopo di “difendere risolutamente la sovranità e la sicurezza nazionale”, nonché “la pace e la stabilità regionali”.