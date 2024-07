Tamajo: “Forza Italia rappresenta i valori della democrazia liberale”

"Insieme possiamo fare la differenza, trasformando le nostre aspirazioni in realtà tangibili"

PALERMO “Ieri, durante la Direzione Nazionale di Forza Italia, abbiamo ribadito con forza il nostro impegno a essere il punto di riferimento per tutte le forze moderate del Paese. Il nostro partito è in una fase di crescita”.

Sono le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

“Forza Italia – aggiunge – non cederà mai ai populismi e agli estremismi. La nostra missione è quella di rappresentare i valori della democrazia liberale, della solidarietà e del rispetto reciproco. Le recenti interviste di Marina Berlusconi hanno sottolineato l’importanza che il nostro partito sia al passo coi tempi, rispondendo in maniera efficace e tempestiva alle sfide moderne”.

“L’Europa – conclude Tamajo – ha bisogno di stabilità, una stabilità che solo un partito come Forza Italia può garantire attraverso una leadership responsabile e lungimirante. Invito tutti coloro che condividono questi ideali a unirsi a noi in questo viaggio. Insieme possiamo fare la differenza, trasformando le nostre aspirazioni in realtà tangibili”.