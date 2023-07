Tangenziale di Catania e 121: due incidenti e quattro feriti

Una notte concitata sulle strade dell'hinterland

1' DI LETTURA

CATANIA. E stata una notte di soccorsi a sirene spiegate, quella appena trascorsa, sulle strade dell’hinterland etneo per via di due distinti e violenti incidenti.

Sulla 121

In territorio di Belpasso, lungo la famigerata Statale 121, due vetture sono entrate in contatto dando vita ad un incidente che ha fatto cappottare una Lancia Musa all’interno della quale c’era una coppia di giovani che ha avuto la peggio. Un impatto che ha fatto sbalzare i due fuori dall’abitacolo e direttamente sull’asfalto. Sono stati ricoverati all’ospedale Garibaldi (lei) e al San Marco (lui).

Sul posto, per i rilievi carabinieri e vigili del fuoco oltre al personale medico del 118.

Sulla Tangenziale

Lungo La Tangenziale, invece, un’auto con all’interno due ragazzi è andata a finire sul guardrail che delimita la carreggiata: uno schianto ad alta velocità che ha provocato, anche qui, due feriti trasferiti in ospedale per le cure del caso. Ad intervenire, i vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle lamiere dell’abitacolo.