Tantillo bacchetta Micciché: “Mai stato un vero leader”

"Con una nuova classe dirigente sono sicuro che con Marcello Caruso il futuro del centrodestra sarà un buon futuro”.

1' DI LETTURA

Giulio Tantillo, presidente forzista del Consiglio comunale di Palermo, è intervenuto stamattina nella trasmissione televisiva Mattina Live di Teleone e ha parlato di Gianfranco Miccichè. “Ho guidato il partito – ha detto Tantillo – anche quando non c’era nessuno, nella buona e cattiva sorte. Credo che Miccichè non sia stato un leader per il partito”.

“Con alti e bassi – ha proseguito Tantillo – Gianfranco Miccichè è stato un buon coordinatore regionale; essere leader di un partito è un’altra cosa. C’era l’ipotesi della mia candidatura a sindaco di Palermo ma ho fatto dei passi indietro, per come mi aveva chiesto l’ex coordinatore che mi aveva anche messo davanti alla prospettiva di candidarmi alle elezioni nazionali; promessa regolarmente disattesa e al mio posto sono stati candidati altri”.

“Con una nuova classe dirigente, migliore di quella precedente, sono sicuro – ha infine detto Tantilo – che con Marcello Caruso il futuro del centrodestra sarà un buon futuro”.