Residenti e visitatori invitati a rispettare le delimitazioni

Le tracce lasciate sulla sabbia hanno subito attirato l’attenzione di un cittadino. Pochi istanti dopo, la conferma: una tartaruga marina Caretta caretta aveva scelto la spiaggia di Tre Fontane, nel Trapanese, per deporre le proprie uova.

Un evento sempre più prezioso per la tutela della biodiversità del Mediterraneo e che ha fatto scattare immediatamente le misure di protezione dell’area. La presenza del nido rappresenta infatti un importante segnale per l’ambiente costiero e conferma il ruolo sempre più centrale delle spiagge siciliane nella riproduzione di una specie considerata a rischio.

Avvistate tartarughe sulla spiaggia di Tre Fontane

Nei giorni scorsi un cittadino ha notato una femmina di Caretta caretta mentre si trovava sulla spiaggia di Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara, apparentemente impegnata nella deposizione delle uova. La segnalazione è stata immediatamente inoltrata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Attivate le procedure previste per la tutela del sito di nidificazione.

Dopo l’intervento della Capitaneria, è stato coinvolto anche il referente locale del WWF, impegnato nel monitoraggio dei siti di nidificazione delle tartarughe marine nell’ambito del progetto europeo “Life ADAPT”. L’area interessata dalla deposizione è stata delimitata e messa in sicurezza attraverso apposite segnalazioni rivolte a residenti e turisti. L’obiettivo è proteggere il nido durante tutte le fasi dello sviluppo delle uova fino alla schiusa, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere la nascita dei piccoli esemplari.

Le minacce per le uova di Caretta caretta

La protezione dei siti di nidificazione è fondamentale perché i nidi possono essere esposti a numerosi pericoli. Tra le minacce naturali figurano la predazione da parte di altri animali, mentre tra quelle causate dall’uomo rientrano il calpestio accidentale, il posizionamento di ombrelloni, le attività balneari e altri interventi che possono alterare l’equilibrio dell’area. Per questo motivo la delimitazione della zona rappresenta uno strumento essenziale per garantire il successo della nidificazione.

Un segnale importante per il Mediterraneo

La scoperta di un nuovo nido conferma l’importanza della conservazione degli habitat costieri più delicati e della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni ambientaliste. La Caretta caretta è infatti una delle specie simbolo del Mediterraneo ed è classificata come minacciata di estinzione. Ogni nuovo sito di deposizione rappresenta quindi una risorsa preziosa per la sopravvivenza della specie.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e gli enti coinvolti nelle attività di monitoraggio invitano residenti e visitatori a rispettare le delimitazioni predisposte attorno al nido.

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