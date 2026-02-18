Tavolo del centrosinistra per il voto a Messina, c’è anche Controcorrente

Obiettivo candidatura a sindaco unitaria

MESSINA – Tornerà a riunirsi oggi, mercoledì 18 febbraio, il tavolo del centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina. “Un percorso già avviato nelle scorse settimane e che prosegue con continuità, nel segno del confronto e della costruzione di una proposta condivisa per la città dello Stretto”, dice una nota del Pd Sicilia.

L’incontro del centrosinistra a Messina

L’appuntamento è previsto per le 19:30 presso la sede dei dem di Messina. Attorno al tavolo i rappresentanti di Pd, M5S, Europa verde, Sinistra italiana, Casa riformista e Controcorrente. “In un quadro politico caratterizzato – afferma Armando Hyerace, segretario della federazione provinciale del Pd di Messina -, da un lato, da scelte concentrate nelle mani di un unico riferimento e, dall’altro, da alleanze che si definiscono dietro accordi di potere, il centrosinistra continua a lavorare con metodo, mettendo al centro contenuti, visione e partecipazione”.

Obiettivo del tavolo è quello di definire un un programma per Messina e individuare il miglior profilo possibile per la candidatura a sindaco, “una figura capace di fare sintesi – ancora la nota – e rappresentare tutte le forze della coalizione”. “Un lavoro di responsabilità e determinazione al quale contribuirà Controcorrente, che rafforza e amplia il perimetro del campo progressista”, precisa la nota.