Telegram di nuovo in down: problemi in Italia ed Europa

Disservizi stanno creando malumori tra gli utenti

A distanza di poche ore si ripete il problema. Telegram non funziona correttamente in Italia e, seppur in modo più ridotto, anche in altre parti d’Europa, su desktop appare particolarmente lento e fatica a ricevere e inviare i messaggi. Stessa situazione pure su iOS e Android.

Le difficoltà ad accedere alla piattaforma di messaggistica istantanea si registrano in tutto il Paese, da nord a sud: particolarmente colpite sembrano essere le zone di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania.

Le segnalazioni sono partite da pochi minuti – anche in redazione abbiamo problemi diffusi, chi da mobile chi da desktop – e stanno aumentando sensibilmente. Per ora non si conosce il motivo di questo nuovo down, siamo però certi che con il passare del tempo avremo indicazioni più precise.