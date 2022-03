Telegram down: è giallo sui disservizi a macchia

Appena stamattina aveva smesso di funzionare Instagram

PALERMO – È giallo su cosa stia accadendo in queste ore alla piattaforma di messaggistica Telegram. Da qualche ora per alcuni utenti in particolari città e sembrerebbe anche con particolari gestori di linea stanno avendo problemi di accesso e di funzionamento dell’app. Il problema non consentirebbe la connessione ai server Telegram per molti utenti.

Dai primi commenti sembra che un numero maggiore di casi tra coloro che utilizzano una connessione mobile o fissa di Vodafone o Fastweb, ma a quanto pare anche utenti di altri operatori lamentano le medesime problematiche, sebbene in misura minore. Le difficoltà sembrano inoltre maggiormente legate al nostro paese, poiché alcuni utenti affermano di aver risolto il problema con l’utilizzo di una VPN. Iniziano ad arrivare anche alcune segnalazioni dall’estero (Finlandia ed Estonia) quindi il problema è più ampio.

In questo momento l’azienda non ha diffuso nessun comunicato ufficiale sui problemi riscontrati da Telegram.

Questa mattina si era registrato un “Instagram down”. In particolare, a molti compaiono messaggi d’errore come “impossibile aggiornare il feed”.