La Sicilia e il maltempo, Schifani convoca la giunta: la situazione

Cronaca di una giornata difficile

PALERMO- Dopo una giornata di intenso maltempo, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha deciso di convocare la giunta regionale per lunedì, 21 ottobre. In quella sede – spiegano da Palazzo d’Orleans – sarà valutato l’elenco dei danni subiti a causa del maltempo e saranno stanziate le prime risorse urgenti e necessarie ad effettuare gli interventi in somma urgenza. La cronaca della giornata.

Una giornata di maltempo

E’ stato, quello che si chiude, un giorno difficile, con vari disagi in tutta l’isola. Particolarmente colpita Catania che ha registrato l’atto di generosità di Angela, una ragazza nigeriana ha salvato un uomo, trascinato dall’acqua in via Etnea. Qui il suo racconto.

Il temporale a Palermo

Strade come fiumi anche nella Sicilia occidentale. Dopo il nubifragio che ha colpito la zona del Catanese e alcune aree dell’entroterra, un forte temporale si è abbattuto su tutta la provincia di Palermo, provocando anche in questo caso grossi disagi.

Difficoltà in aeroporto

Disagi, in serata, nell’aeroporto ‘Falcone Borsellino’ di Palermo a causa della pioggia. Una delle zone dove vengono stipati i bagagli si è allagata a causa delle piogge. Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati.

“A seguito delle forti piogge, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha fermato l’attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. Subito è stato applicato il Pet (piano di emergenza terminal) e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento, diversi voli sono stati deviati in altri scali siciliani”. Lo dicono dalla Gesap società che gestisce lo scalo.

Gli allagamenti

Il temporale che si è abbattuto questo pomeriggio ha creato allagamenti in città. Diverse le auto impantanate soprattutto nella zona di via Re Ruggero, in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti anche in provincia nelle statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. Notevoli i disagi per gli automobilisti.

Decine di interventi

Il centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale ha continuato a squillare per allagamenti e auto impantanate: decine gli interventi in coda, nella maggior parte dei casi i disagi riguardano le zone che ad ogni pioggia diventano impraticabili, da via Ugo la Malfa a Mondello, fino a corso Re Ruggero e via Imera, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica anche allo Zen e nella zona di San Lorenzo.

Disagi in tutta la provincia

Strade allagate anche in provincia, da Carini a Cinisi, da Terrasini a Partinico, dove l’acqua ha raggiunto anche box e scantinati e molti residenti al piano terra si trovano in difficoltà. Strade come fiumi anche a Bagheria, Casteldaccia e a Ficarazzi, dove sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco. (Nella foto di Radio Amica, gli allagamenti a Partinico)