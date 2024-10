Catania sott’acqua, Angela: “Ho salvato quell’uomo in via Etnea” VIDEO

Il racconto di una ragazza che ha compiuto un grande gesto

CATANIA – Angela ha 28 anni. Un bimbo di appena 2 anni e mezzo ed un lavoro nel quale dà tutta se stessa. È stata lei che, questa mattina, ha trovato la forza e il coraggio di trarre in salvo l’uomo che a bordo del suo scooter è stato travolto dalla potenza dell’acqua piovana che in via Etnea si è trasformata in un’autentico fiume inarrestabile.

Non ci ha pensato due volte ad intervenire. Ha sfidato la pioggia e la forza della corrente. Ha messo in salvo l’uomo dopo essersi lanciata in strada nel bel mezzo dell’acqua che risaliva di centimetri. E, dopo, è tornata al suo lavoro: quello al bar Pellegrino Cafè al numero 198 di via Etnea per l’appunto.

La naturalezza di Angela

Angela con la titolare, Valentina Pellegrino

“L’ho visto ed ho capito che dovevo aiutarlo. Ho pero un pò di coraggio. Adesso non so come sta”. Angela ne parla con naturalezza. Come se non fosse accaduto nulla. La genuinità di chi ha agito col cuore: e perché andava fatto.

E quasi con altrettanta naturalezza, appena le si fa notare la bellezza del suo gesto, ti risponde con un sorriso che ripaga di tutto: “Macché, non ho fatto nulla. Invece, mannaggia, ho perso il telefonino in mezzo a tutta quell’acqua”.