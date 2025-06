Tennis, Ct Palermo promosso in Serie B2 maschile: battuto il Ct Eur Roma

Punto della promozione arrivato grazie alla coppia Mineo-Surano

Un match vietato ai deboli di cuore ha sancito la promozione dalla Serie C maschile alla Serie B2 per il Ct Palermo che ha le sue squadre di punta in Serie A1 sia maschile che femminile.

Domenica 22 giugno, in un confronto iniziato alle 10.30 e terminato dopo le 20, sui campi di casa è arrivata la sofferta ma ancor più bella affermazione a spese del Ct Eur Roma per 4-3 al doppio di spareggio, dopo che al termine dei canonici sei incontri (4 singolari e due doppi) si era riproposto il medesimo score del 15 giugno a Roma ovvero 3-3.

Il punto della promozione è arrivato grazie alla coppia Francesco Mineo – Riccardo Surano vittoriosi in due parziali su Alessio Luperi e Amerigo Ambrosi.

In precedenza, per il team capitanato da Davide Cocco, erano giunte le vittorie nei singolari degli stessi Mineo e Surano a spese di Luperi e Valerio Russo e nel doppio per merito di Antonino Trinceri e Giovanni Manzo vittoriosi su Russo e Luperi.

Per il Ct Eur invece, Marco Viola (best ranking Atp n. 570) si era imposto su Carmelo Gasparo, Gianmarco Troiano aveva avuto ragione di Nino Trinceri e la coppia Viola – Ambrosi aveva sconfitto Mineo e Surano che successivamente si sarebbero rifatti in quello di spareggio.

A contribuire al salto in Serie B2 maschile per il Ct Palermo anche Gabriele Ardizzone, Andrea Badagliacca e il vicecapitano Luigi Brancato.

Prima di questo entusiasmante doppio confronto con i capitolini del Ct Eur, i palermitani avevano passato la fase a gironi e, nei play off, sconfitto Ct Brolo, Cobisi Team Caltanissetta e, nello spareggio per il 3° e ultimo posto valido per la qualificazione al tabellone nazionale, il Ct Fiumefreddo.