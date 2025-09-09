Tennis, Trofeo Mercadante: avanza la prima testa di serie Sybicka

In passato il torneo ha visto all'opera anche Jannik Sinner

Con i primi match del tabellone principale è scattata al Ct Palermo l’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova ITF di categoria J100. Un torneo questo che in passato ha visto all’opera anche il numero 2 al mondo Jannik Sinner senza dimenticare Cobolli, Darderi, Nardi, Arnaldi e Cocciaretto.

Subito eliminati i due atleti del Ct Palermo, Riccardo Surano ed Elisabetta Allegra. Il primo, al termine di un match di oltre tre ore e mezza andata in scena sul campo centrale intitolato proprio ad Antonino Mercadante, ha ceduto al valdostano Noah Canonico. Quest’ultimo si è imposto con lo score di 3-6 6-2 7-5. Allegra, campionessa italiana in carica a livello Under 16, è stata sconfitta per 6-4 7-6 dall’elvetica Luana Kappeler.

Semaforo rosso anche per il siracusano Giovanni Conigliaro battuto in due parziali per mano di Pietro Ricci del Ct Massalombarda. Accede al 2° turno la prima testa di serie del tabellone femminile ovvero la polacca Oliwia Sybicka, che ha prevalso facilmente sull’azzurra Francesca Ponti. Ottavi di finale anche per la terza forza del seeding, la rumena Teodora Miron che ha avuto ragione di Beatrice Cocomazzi.

Exploit, in ambito maschile, da parte del piemontese Francesco Pansecchi del Country Club Cuneo, capace di sconfiggere lo svedese William Kjellberg, numero 333 del ranking giovanile. Mercoledì 10 settembre si completerà il 1° turno. Grande attesa per vedere all’opera lo svizzero Flynn Thomas, top 40 del ranking ITF, reduce dalla partecipazione allo Us Open Under 18 e che in bacheca annovera ben 7 titoli ITF tutti colti nel 2023.

Lo svizzero per circa un anno si è allenato all’Accademia di Francesco Cinà al Country. Scenderanno in campo, poi, anche i palermitani Antonino Trinceri e Alessandra Fiorillo, la riberese Diletta D’Amico, tutti e tre atleti del Ct Palermo. All’opera in seguito anche la marsalese classe 2011 Altea Cieno, wild card, tesserata per il Tc Parioli Roma.