Tennis, Ct Palermo pronto alla Serie A1: “Dirigenza molto ambiziosa”

Prima giornata in casa per le donne, gli uomini iniziano a Forte dei Marmi

PALERMO – Ancora qualche giorno e il campionato a squadre di Serie A1 maschile e femminile di tennis aprirà i battenti. Il Ct Palermo del presidente Giorgio Lo Cascio, anche quest’anno, avrà due compagini ai nastri di partenza.

Nel 2023 i gli uomini approdarono in semifinale, mentre le donne, al loro primo anno nel massimo torneo per circoli, arrivarono in finale, uscendo sconfitte alla Stampa Sporting Torino per 3-1 dalle piemontesi della Società Canottieri Casale.

La squadra femminile inizia in casa

Domenica 6 ottobre alle ore 10 in viale del Fante ci sarà proprio questa sfida ad attendere la compagine guidata da Alessandro Chimirri e da Davide Freni. Nel girone sono inserite anche la neopromossa Park Genova e il Tc Padova.

“Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno a Torino – afferma Alessandro Chimirri –. Quella fu una sconfitta che ci ha lasciato tanto amaro in bocca ma ormai è acqua passata. Quest’anno, rispetto al passato campionato, abbiamo qualche piccolo problema legato alle condizioni non ottimali di alcune atlete del vivaio, ma sicuramente daremo il 110% delle nostre possibilità per provare a fare un’altra bella cavalcata. La dirigenza è molto ambiziosa e questo fattore ci fornisce la giusta carica”.

Ct Palermo maschile a Forte dei Marmi

Sarà la terra indoor di Forte dei Marmi la location del confronto della prima giornata del campionato maschile tra Tc Italia e il Ct Palermo guidato da Davide Cocco e Paolo Cannova. Nel campionato maschile presente un’altra formazione siciliana ovvero la compagine campione in carica del Ct Vela Messina.

Nell’altra gara del girone si affronteranno i ravennati di Massa Lombarda e il Tc Santa Margherita Ligure. Le gare interne Massa Lombarda e Santa Margherita Ligure le disputeranno rispettivamente sul cemento indoor e su erba sintetica.

“La nostra è una formazione affidabile ed esperta – dichiara il capitano Davide Cocco – ed è inoltre composta da ragazzi che tra loro sono molto amici. Quasi certamente ci affideremo solo a tennisti italiani proprio come nello scorso torneo. In caso di problemi di varia natura che in un girone di sei partite possono capitare avremo la possibilità di chiamare giocatori forti come Cachin o Taberner. La gara di Forte dei Marmi sarà complicata anche perché sappiamo che in Toscana troveremo un ambiente caldo. Sicuramente – conclude – faremo grosso affidamento nelle gare interne alla nostra amata terra battuta”.