Tennis, al via la Serie A1 maschile e femminile: i gironi del Ct Palermo

Il circolo del capoluogo siciliano punta al tricolore

Si riparte dove tutto è terminato lo scorso 9 dicembre, alla Stampa Sporting Torino. Quel giorno arrivò la vittoria dello scudetto di Serie A1 femminile di tennis della Società Canottieri Casale sul Ct Palermo. Dopo alcuni mesi, le due formazioni sono state inserite nel medesimo girone della Serie A1 2024 e domenica 6 ottobre daranno a un gustoso remake in viale del Fante. Le altre due squadre che compongono il girone sono il Tc Padova e la neopromossa Park Genova.

La formula del massimo campionato femminile prevede la disputa di 6 incontri tra partite d’andata e ritorno. Nell’altro girone sono presenti AT Verona, Tennis Beinasco, Tc Cagliari e Tc Rungg Bolzano. Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accedono alle semifinali. Le terze e le quarte invece si giocano la permanenza nel massimo campionato tramite i playout.

Il Ct Palermo femminile

Anche quest’anno punto di forza del Ct Palermo saranno le giocatrici del vivaio e in particolar modo le due ventenni Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, finaliste la scorsa settimana nei tornei Itf da 25.000 dollari di San Paolo e Trieste.

Le altre due tenniste palermitane del settore giovanile sono la mancina classe 1999 Federica Bilardo e l’altra ventenne Virginia Ferrara. A livello di volti nuovi a disposizione dei capitani Chimirri e Freni, l’aostana Martina Caregaro, la rumena Elena Gabriela Ruse, numero 122 al mondo, reduce dal 3° turno allo Us Open, la tedesca Laura Siegemund, numero 6 del ranking del doppio e 92 di quello del singolare e infine l’altra rumena Irina Fetecau. Confermate la spagnola Marina Bassols Ribera e la mancina olandese Arantxa Rus.

La Serie A1 maschile del Ct Palermo

Passando invece alla Serie A1 maschile, la rosa a disposizione di Davide Cocco e Paolo Cannova è la medesima della passata stagione con la sola differenza dell’innesto dell’argentino 29enne Pedro Cachin n.216 al mondo e best ranking 48.

Gli altri elementi stranieri della formazione palermitana sono lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, il ceco Jiri Vesely, lo slovacco Norbert Gombos, lo spagnolo Carlos Taberner e il salvadoregno Marcelo Arevalo.

Il blocco italiano è invece costituito dall’avolese Salvatore Caruso, dal 35enne mancino ligure Alessandro Giannessi, che ha annunciato il ritiro a fine stagione, dal mazarese Omar Giacalone e dagli elementi del vivaio Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Riccardo Surano e Matteo Iaquinto.

Il Ct Palermo è stato inserito nel girone 4 insieme al Tc Italia Forte di dei Marmi, al Massalombarda Ravenna e alla matricola Santa Margherita Ligure. Prima gara domenica 6 ottobre, in Toscana, contro il Tc Italia. Da segnalare che Massalombarda e Santa Margherita Ligure disputano le proprie sfide interne rispettivamente sul cemento indoor, assai veloce, e sull’erba sintetica.

Al via nel massimo campionato maschile che conta 16 squadre suddivise in 4 raggruppamenti anche i campioni in carica del Ct Vela Messina che sfideranno nel loro girone Tc Sinalunga, Tc Crema e ATA Battisti Trento. Staccheranno il pass per le semifinali le prime classificate dei 4 gironi.