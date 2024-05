Tennis, Elina Svitolina e le migliori azzurre al Palermo Ladies Open

Il torneo WTA 250, in programma dal 13 al 21 luglio, è stato presentato a Roma

ROMA – “Ho sempre sentito parlare in maniera positiva del torneo di Palermo e non vedo l’ora di venire a giocare per la prima volta al Country Time Club. Ci vediamo il prossimo 15 luglio”. Questo il messaggio che Elina Svitolina – ex n. 3 al mondo, vincitrice di 17 titoli in carriera e attuale n. 19 del ranking – ha voluto recapitare con un video agli organizzatori della 35esima Palermo Ladies Open.

Il torneo WTA 250, in programma dal 13 al 21 luglio sui campi in terra rossa del Country di Palermo, è stato presentato nella sala conferenze del Campo Centrale del Foro Italico. L’incontro con la stampa è avvenuto in occasione degli Internazionali BNL d’Italia a Roma.

Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il Vicepresidente della WTA, Fabrizio Sestini, l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il Presidente del Country, Giorgio Cammarata ed il Direttore del Torneo, Oliviero Palma.

Il Palermo Ladies Open

La 35esima edizione del Palermo Ladies Open avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 13 e domenica 14 luglio, mentre da lunedì 15 prenderanno il via i match del main draw.

In conformità con le nuove regole ATP/WTA gli incontri avranno inizio ogni giorno alle ore 17.00 e l’ultimo match dovrà ‘essere in campo’ per le 23.00. La decisione di spostare le restanti partite all’indomani verrà presa alle 22.00. La finale del doppio si giocherà sabato 20 luglio, mentre quella del singolare domenica 21.

Sono già 3.500 i biglietti complessivamente venduti, per un incasso di 40.000 euro. Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket oppure alla segreteria del Circolo di viale dell’Olimpo a Palermo, dove sarà anche possibile acquistare i palchi di bordo campo.

La presenza delle azzurre

Ad aprire la conferenza stampa è stato il numero uno della FITP, Angelo Binaghi: “Do prima di tutto il benvenuto a Oliviero Palma e Giorgio Cammarata, gli organizzatori di questo torneo, il più importante che viene organizzato in Italia dopo gli Internazionali BNL d’Italia. Un torneo che fa parte di un sistema misto pubblico/privato, uno dei fiori all’occhiello della nostra Federazione”

“Stiamo battendo tutti i record e mi fa piacere che anche Palermo riscontri un incremento significativo nella vendita dei biglietti. Secondo me, al di là dell’aspetto commerciale, rappresenta sempre il termometro di una manifestazione e della popolarità di uno sport – prosegue Binaghi -. Questi sono tornei che sostengono i nostri ragazzi ma, come si evince dagli studi che stiamo facendo fare sui nostri grandi eventi, sostengono anche l’economia locale”.

“Vogliamo rappresentare la Sicilia attraverso valori come la buona organizzazione, l’ospitalità e l’efficienza dei servizi – ha detto il Direttore del Torneo, Oliviero Palma –. Anno dopo anno aspiriamo a contribuire alla crescita del tennis femminile, alla promozione di tutti i valori unici che esso rappresenta. Ma anche alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della nostra isola”.

“Dopo Elina Svitolina, tante giocatrici di valore hanno manifestato interesse a partecipare al torneo. Quest’ultimo rappresenterà uno degli ultimi test in terra battuta prima delle Olimpiadi (che si disputeranno sui campi in terra rossa del Roland Garros, ndr). Confidiamo come ogni anno nella presenza di tutte le migliori azzurre e puntiamo ad avere una Top Ten. Da giorni è in corso una fitta interlocuzione con una grande giocatrice e contiamo presto di potere annunciare la presenza”, ha aggiunto Palma.