Tensioni fra Cina e Taiwan, le navi di Pechino sconfinano oltre la linea mediana

Gli Usa annunciano che "non permetteranno" alla Cina di isolare Taiwan

Aerei e navi da guerra di Pechino hanno attraversato la ‘linea mediana’ dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno di manovre in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera americana Nancy Pelosi. Singapore Airlines cancella voli da e per Taiwan per la “crescente restrizione dello spazio aereo” dovuta alle esercitazioni militari cinesi.

Il segretario di Stato Usa Blinken attacca Pechino, definendo la sua reazione alla visita di Pelosi ‘clamorosamente provocatoria’, e parlando di ‘escalation significativa’. Gli Usa “non permetteranno” alla Cina di isolare Taiwan, ha precisato la speaker statunitense, a carico della quale Pechino annuncia di aver imposto sanzioni.