Tentano di entrare abusivamente in discoteca, Daspo per 5 giovani

PALERMO – Il questore di Palermo ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, il “Daspo Willy”, nei confronti di cinque palermitani, di cui tre minorenni.

La dinamica dei fatti

Il provvedimento si è reso necessario dopo un episodio di aggressione risalente al 26 novembre dello scorso anno. I cinque avevano tentato di introdursi abusivamente nella discoteca “Siddartha Country Club”, minacciando i buttafuori: volevano entrare senza biglietto. I giovani avevano quindi aggredito gli addetti con spintoni, calci e pugni, per poi tentare di forzare una porta di sicurezza del locale danneggiandone la maniglia. Altri, invece, lanciavano alcune transenne in metallo contro gli addetti all’ingresso.

A quel punto era intervenuta la polizia, che ha riportato la calma. Il provvedimento è scattato nei confronti di cinque giovani di età compresa tra 16 e 37 anni, La durata del divieto, determinata in relazione alle singole condotte, varia da 1 anno di divieto semplice per i tre minori ad 1 anno di divieto con prescrizioni, per il 37enne; ai 3 anni di divieto con 1 anno di prescrizioni, per il 23enne.