Terme Vigliatore, operaio 40enne morto folgorato in un cantiere

Sequestrata l'area. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

TERME VIGLIATORE – Tragedia a terme Vigliatore, in provincia di Messina. Nel cantiere sito nella contrada Sena, lungo il fiume di Mazzara, un uomo di 40 anni, originario della Romania, ha perso la vita a causa di una folgorazione. I carabinieri della locale stazione sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, affiancati da un’ambulanza e dal procuratore di turno. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

La vittima, il cui nome è ancora sconosciuto, era presumibilmente impegnata nei lavori in corso presso il cantiere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi per determinare se l’incidente sia stato causato da negligenza, problemi tecnici o altre eventualità. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti, che proseguiranno nelle indagini per far luce sull’incidente e assicurare giustizia per la vittima. Il cantiere è stato sequestrato, sul posto sono giunti anche dei tecnici dell’Enel.