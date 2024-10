TRADATE (VARESE) – Terribile incidente stradale nella notte, che ha causato la morte di un ragazzo appena maggiorenne e il ferimento di altri tre. La tragedia si è verificata a Tradate, in provincia di Varese, intorno alle 3 del mattino.

Nell’incidente sono coinvolti due veicoli che si sono scontrati frontalmente. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto estrarre una ragazza da uno dei due veicoli utilizzando pinze e cesoie idrauliche per consentire ai sanitari di prestare le prime cure.

“L’intervento si è protratto per più di due ore a causa della complessità dello scenario”, spiegano i vigili del fuoco che hanno trovato le auto letteralmente spezzate, con pezzi sparsi su tutta la strada.

Il giovane che ha perso la vita era stato trasportato in ospedale in codice rosso ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate e purtroppo non ce l’ha fatta.

Gli altri tre feriti, due ragazzi di 18 e 25 anni e una ragazza 21 anni, sono stati portati al Sant’Anna di Como e a Legnano. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.

