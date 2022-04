Terrore a Capomulini, 50enne aggredisce e deruba una donna

Era armato di mazzuolo. I carabinieri sono riusciti ad arrestarlo.

ACIREALE – Attimi di terrore per una donna. Un 50enne senza fissa dimora armato di un mazzuolo l’ha aggredito a calci e pugni mentre stava salendo in auto. L’ha rapinata della borsa poggiata sul sedile. E’ accaduto a Capomulini, frazione marinara di Acireale (Catania). Dopo l’allarme lanciato dalla vittima al 112 NUE, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri, che ha anche cercato di colpire con il pesante arnese. La donna ha raccontato ai militari che si accingeva ad andare a lavorare e, dopo ave lasciato la borsa sul sedile lato passeggero della propria auto, mentre stava salendo a bordo era stata colpita improvvisamente con calci all’inguine e poi alla gamba dall’uomo, che l’aveva anche minacciata con il mazzuolo cercando, senza riuscirci, di colpirla alla testa. La donna è riuscita a divincolarsi ed è stata soccorsa da alcuni passanti mentre l’aggressore sarebbe tornato verso l’autovettura, impossessandosi del contenuto della borsa – carte di credito, un cellulare e contanti per 200 euro – e cercando di allontanarsi. Il Gip ha convalidato l’arresto dell’uomo, che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.