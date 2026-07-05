Terzo atto intimidatorio contro il locale in poche settimane

Trenta colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio contro il bar Chéri, nel quartiere Zen di Palermo. L’attacco ha provocato ingenti danni alle vetrate dell’attività commerciale, già oggetto nei giorni scorsi di altri episodi intimidatori.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Zen, raffica di colpi contro il bar Chéri

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, contro il bar sarebbe stata esplosa una raffica di proiettili, probabilmente utilizzando un kalashnikov.

L’esercizio commerciale è stato raggiunto da circa trenta colpi, che hanno infranto le vetrate danneggiandole.

L’intervento della Scientifica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnici e repertato gli elementi utili alle indagini.

Quello avvenuto nella notte rappresenta il terzo attentato ai danni del bar Chéri in poche settimane.