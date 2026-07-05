 Palermo, terzo attentato contro il bar Chéri allo Zen
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Zen, nuovo attentato contro il bar Chéri: esplosi 30 colpi di kalashnikov

Bar Chéri Zen
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Terzo atto intimidatorio contro il locale in poche settimane
PALERMO
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Trenta colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio contro il bar Chéri, nel quartiere Zen di Palermo. L’attacco ha provocato ingenti danni alle vetrate dell’attività commerciale, già oggetto nei giorni scorsi di altri episodi intimidatori.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Bar Chéri Zen

Zen, raffica di colpi contro il bar Chéri

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, contro il bar sarebbe stata esplosa una raffica di proiettili, probabilmente utilizzando un kalashnikov.

L’esercizio commerciale è stato raggiunto da circa trenta colpi, che hanno infranto le vetrate danneggiandole.

L’intervento della Scientifica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnici e repertato gli elementi utili alle indagini.

Quello avvenuto nella notte rappresenta il terzo attentato ai danni del bar Chéri in poche settimane. 

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