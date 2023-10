Tim, offerta del fondo Kkr: trattativa per Netco e Sparkle

Avanzata l'offerta, decisione in sospeso

Il fondo statunitense Kkr ha avanzato un’offerta vincolante per l’acquisizione di Netco e ha formulato una nuova proposta non vincolante per la partecipazione di Tim in Sparkle.

Kkr prevede di finalizzare un’offerta definitiva entro le prossime 4-8 settimane, subito dopo le attività di due diligence, chiedendo un periodo di esclusività fino al 20 dicembre. La scadenza per l’offerta su Netco è stabilita all‘8 novembre, con la possibilità di estensioni fino al 20 dicembre.

Tim ha espresso l’intenzione di concludere la trattativa su Netco e di sottoporre l’offerta vincolante al Consiglio di Amministrazione al termine dell’analisi. Nell’ambito della riorganizzazione, il Mef, con il sostegno di Kkr, mira a acquisire il 100% di Sparkle. Tuttavia, l’offerta è stata suddivisa, e Kkr ha richiesto ulteriore tempo a Tim fino al 20 dicembre per presentare un’offerta vincolante anche per la società internazionale dei cavi.