 Omicidio-suicidio a Torino: trovate morte madre e figlia
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Torino, madre e figlia trovate morte: omicidio-suicidio

violenza sessuale
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La prima ricostruzione
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

TORINO- Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda e i corpi sono stati scoperti dall’altra figlia della donna, la maggiore, che ha 19 anni e che, in stato di choc, è stata portata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ed è al lavoro la Squadra mobile, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, con il medico legale.

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