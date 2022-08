Torino-Palermo, Di Benedetto: “Occasione per andare a un livello superiore”

"I ragazzi questa settimana hanno lavorato tanto e duramente"

Queste le parole dell’allenatore dei rosanero Stefano Di Benedetto alla vigilia della gara Torino-Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico del club siciliano ha dichiarato: “La vittoria con la Reggiana ci ha dato nuove energie e maggiore consapevolezza di noi stessi, delle nostre qualità e dello spirito di squadra che c’è. Alzare il morale e alimentare la condizione erano le due cose più importanti per trovare le motivazioni giuste per le prossime sfide. Ed è andata proprio così”.

“I ragazzi infatti questa settimana hanno lavorato tanto e duramente, con grandissima disponibilità e ricettività – ha proseguito Di Benedetto -. Ognuno si è allenato al top delle proprie possibilità. Sia lo zoccolo duro della scorsa stagione sia i nuovi arrivati che si stanno gradualmente integrando fino a raggiungere la condizione per essere utili alla squadra. A Torino incontriamo un avversario di categoria superiore, con un’indole aggressiva, sia sul profilo tecnico che fisico. Ma la differenza di categoria non deve far paura, anzi è proprio l’occasione ideale per portare noi stessi a un livello superiore. Una buona prestazione a Torino porterebbe ulteriore autostima. E per questo dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà, vincere i duelli e affrontare ogni palla con coraggio.”