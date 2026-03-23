Torneo NextGen di padel, spettacolo tra i giovani: vittoria U16

E finale al cardiopalma nell’U18

CATANIA – Si è concluso con grande entusiasmo il torneo regionale NextGen di padel, che ha visto protagonisti giovani talenti impegnati nelle categorie Under 16 e Under 18.

Nell’Under 16, a conquistare il titolo sono stati Fabrizio Manduca e Marco Pappalardo, autori di una prestazione solida e determinata. La coppia ha superato in finale Alessandro Zarbano e Michele Sirugo al termine di un match intenso e combattuto.

Soddisfazione espressa anche dai genitori dei ragazzi, che hanno ringraziato il Circolo Prestige per l’organizzazione e il supporto, oltre al mister Antonio Amore per il lavoro svolto nella crescita sportiva degli atleti.

Non meno emozionante la finale Under 18, che ha regalato spettacolo fino all’ultimo punto. Fabrizio Manduca, in coppia con Luca Pappalardo, ha affrontato Alessio Favitta e Michele Sirugo in una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena.

Alla fine, a spuntarla sono stati Favitta e Sirugo, tra gli applausi del pubblico.

Il torneo NextGen si conferma così una vetrina importante per i giovani del padel, capace di valorizzare talento, passione e spirito sportivo, offrendo partite di alto livello e grande intensità.