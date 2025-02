Trabia, il consigliere comunale Terrasi aderisce a Noi Moderati

L'annuncio

TRABIA (PALERMO) – “Una forza centrista che si fa interprete delle esigenze delle comunità, in un dialogo con gli enti locali e con i Comuni. E’ l’identità di Noi Moderati che si rafforza e che si pone come interlocutore di consiglieri e rappresentanti del territorio. L’adesione di Francesco Terrasi, eletto nel 2023 nella lista ‘Per Trabia’ a sostegno del sindaco Francesco Bondì, consigliere comunale nonché vicecapogruppo di maggioranza, e che si riconosce nelle posizioni della deputata regionale Marianna Caronia, ne è una dimostrazione. Si consolida cosi il progetto politico portato avanti a livello nazionale da Maurizio Lupi e da Saverio Romano, in vista di importanti sfide politiche e a sostegno del governo Meloni e, in Sicilia, di quello guidato dal governatore Renato Schifani”. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati.

Per Caronia “l’adesione di Terrasi, uomo di esperienza politico-amministrativa, è il risultato di una grande attenzione che ho rivolto in questa porzione di territorio che può contare su una vocazione turistica e su bellezze naturalistiche e che ha grandi potenzialità di crescita”.