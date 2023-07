In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'accaduto

Tragedia nei campi della provincia di Campobasso. Questa mattina a Baranello, un trattore si è ribaltato e due persone sono morte.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’incidente si è verificato in contrada Fonte Garile. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.