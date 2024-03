I sanitari hanno provato a rianimarla ma senza successo

Pochi minuti dopo essere entrata in classe si è sentita male e ha perso conoscenza. Immediatamente sono partite le chiamate ai sanitari che, però, non hanno potuto salvare la 15enne Maria che frequentava l’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta questa mattina, venerdì 22 marzo

Nell’istituto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso e hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita da un malore fatale che non le avrebbe lasciato scampo. La giovanissima soffriva di una patologia cardiaca diagnosticata.

Il corpo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasportato presso la Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano; con tutta probabilità verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Le lezioni nella scuola sono state sospese.