Aveva 60 anni. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

SCAFATI (SALERNO) – Un operaio di 60 anni è deceduto questa mattina a causa di un incidente sul lavoro verificatosi in via Don Angelo Pagano, a Scafati, in provincia di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da una scala mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile.

Il sessantenne avrebbe perso l’equilibrio mentre era sulla scala e sarebbe caduto, sbattendo rovinosamente al suolo.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno provato a salvare la vita all’operaio, però era ormai troppo tardi. I carabinieri svolgeranno le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.