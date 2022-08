Tragedia nel Ragusano: muore un uomo a seguito di un’esplosione

I vigili del fuoco indagano sulla causa dell'accaduto.

PALERMO – Un uomo di 73 anni è morto nella tarda serata di ieri a Scicli, comune del Ragusano, a causa dell’esplosione di una bombola del gas. È accaduto in via Fiumara. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la protezione civile regionale con le unità cinofile per la ricerca dispersi. Il corpo senza vita dell’uomo, che viveva da solo, è stato individuato ed estratto dalle macerie.