Trapani, Francesco Catania firma con i granata

Il classe 2002 arriva a titolo definitivo

TRAPANI – Il Trapani ha acquistato a titolo definitivo di Francesco Catania. Si tratta di un esterno d’attacco, classe 2002. Inizia la sua carriera nel Siracusa giocando con la formazione degli Allievi nazionali; nel 2020/21 passa all’Aci Sant’Antonio dove gioca in Eccellenza. La passata stagione è a Paternò: 8 presenze e una rete in Serie D con la maglia etnea.



“Vengo da una rottura del crociato, quindi sono pronto a ripartire con tanta voglia e farlo da Trapani rappresenta un ulteriore stimolo in più – afferma il neo acquisto Catania -. Sono sicuro che faremo bene; non ho potuto rifiutare la chiamata di mister Torrisi. Ho accettato subito”.