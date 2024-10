Trapani, naviga con denaro non dichiarato: sequestrato il contante

Gli agenti, durante un controllo, sono stati attratti da una macchinetta conta denaro

TRAPANI – Gli agenti della guardia di finanza di Trapani, nello scorso weekend, hanno effettuato un sequestro di denaro contante, non dichiarato, all’interno del porto della città.

Gli agenti hanno effettuato un controllo ad una nave da diporto proveniente dall’estero. La nave, battente bandiera delle Isole Marshall, la cui proprietà risultava riconducibile ad una società armatrice straniera con sede nelle Isole Vergini Britanniche, era condotta da un soggetto di nazionalità Neozelandese.

Gli agenti, una volta saliti a bordo, hanno notato una macchinetta conta denaro che ha indotto ad un controllo più approfondito. Gli agenti hanno, così, rinvenuto 18mila 454 euro a bordo della nave che non erano stati dichiarati, come previsto dalla norma che obbliga a dichiarare se si ha con se cifre superiori ai 10mila euro.

Pertanto, le fiamme gialle hanno proceduto a sequestrare il 30%, stabilito per legge, della somma di denaro eccedente i 10mila euro: somme che hanno funto da garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata dichiarazione doganale.

Il comandante della nave ha scelto di pagare immediatamente la sanzione amministrativa in misura ridotta, recuperando, così, parte del denaro contante oggetto di sequestro.