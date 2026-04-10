L'assessore Aricò: "Scelta strategica della Regione"

PALERMO – Su impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera sono stati attivati nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni culturali e paesaggistiche dell’Isola. L’intervento si inserisce nella strategia regionale di potenziamento della mobilità sostenibile e di valorizzazione del patrimonio turistico siciliano, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili le principali mete dell’Isola.

Si arricchiscono gli itinerari turistici tra Cefalù e Palermo. Nei giorni festivi sono previsti 18 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 8 tra Palermo Aeroporto e Cefalù; il sabato 5 collegamenti aggiuntivi tra Palermo Centrale e Cefalù e 4 tra Palermo Notarbartolo e Cefalù, mentre dal lunedì al venerdì sono previsti ulteriori 2 collegamenti tra Palermo Centrale e Cefalù.

Per agevolare la mobilità di quanti sceglieranno il treno per scoprire la Sicilia, l’offerta dei giorni festivi si amplia anche con 4 nuovi collegamenti per connettere Letojanni e Taormina a Catania e Siracusa.

Sulle vie del Barocco, alla scoperta delle meraviglie del Val di Noto, sono inoltre previsti 16 collegamenti aggiuntivi tra Siracusa e Donnafugata, con fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica e Ragusa.

“L’attivazione di questi nuovi collegamenti – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta una scelta strategica fortemente voluta dal governo Schifani per rafforzare la mobilità ferroviaria e sostenere il turismo in Sicilia. La Regione sta investendo con decisione su un modello di trasporto integrato, sostenibile e capillare, capace di mettere in rete le principali destinazioni culturali e naturalistiche dell’Isola. È un passo concreto per rendere la Sicilia sempre più accessibile e competitiva”. I canali di acquisto sono già aggiornati con la nuova offerta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, sull’App Trenitalia e presso le biglietterie e i self-service delle stazioni ferroviarie.