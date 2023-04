Tre Fontane, venduta a un privato l’ex caserma della Finanza

La scelta di mettere in vendita il bene comunale, qualche mese addietro, suscitò polemiche in paese

1' DI LETTURA

L’ex caserma della Guardia di Finanza della frazione balneare di Tre Fontane, nel Trapanese, è stata venduta. A comprarla è stata Gaspare Pecorella, 54 anni di Salemi che ha presentato un’offerta di 255 mila euro al Comune di Campobello di Mazara che l’aveva messa in vendita, nell’ambito del piano di alienazione di alcuni beni comunali.

La scelta di mettere in vendita il bene comunale (da anni inutilizzato e con tetto pericolante in alcune stanze), qualche mese addietro, suscitò polemiche in paese. Le forze di minoranza del consiglio comunale chiesero e ottenuto la convocazione di un consiglio comunale sul caso.

L’Amministrazione comunale è andata avanti sulla scelta di vendere il bene che si trova di fronte l’antica torre saracena