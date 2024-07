Troppo caldo per i lavoratori, sit-in davanti alla presidenza della Regione

Chiedono da mesi che venga firmato un protocollo con la Regione

PALERMO – Venerdì 19 luglio, si terrà a partire dalle 9.30 un sit-in organizzato da Cgil e Uil Sicilia davanti alla Presidenza della Regione, per protestare contro la mancata adozione di provvedimenti a tutela di lavoratrici e lavoratori in questo periodo di grande caldo.

Contro lo stress termico è in gestazione da settimane un protocollo per vietare in condizioni climatiche particolati, superati i 35 gradi, le attività dei lavoratori più esposti dalle 12 alle 16.

Nei primi di maggio sembrava in dirittura di arrivo, col consenso del governo regionale, di Inps, Inail e di alcune associazioni datoriali, ma la misura si è poi arenata.

“La Regione – dice una nota di Cgil e Uil- non ha neppure provveduto, come hanno fatto altre regioni, a emanare un’ordinanza”.