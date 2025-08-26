Truffa a una banca e a un Ordine professionale di Patti: tre indagati

PATTI – Truffa a una banca e a un Ordine professionale di Patti. Due arresti e un obbligo di dimora per tre indagati emiliani raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Patti ed eseguita dalla polizia.
Disposti i domiciliari nei confronti di due uomini, rispettivamente un sessantenne residente nella provincia di Ferrara ed un ventenne residente nella provincia di Ravenna, obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo indagato, un ventunenne residente nella provincia di Bologna. Devono rispondere di truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti. L’indagine è scaturita dalla denuncia da parte dell’istituto di credito.
Secondo la ricostruzione dei fatti, i tre uomini – attraverso diverse richieste di assistenza ed un falso mandato di pagamento – qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, hanno tratto in inganno personale dell’istituto bancario inducendolo a compiere, per conto dell’ordine professionale, un bonifico bancario urgente per un importo di quasi 20.000 euro in favore di uno degli indagati. L’intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare la quasi totalità delle somme versate dall’istituto bancario, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle o comunque farne perdere le tracce.