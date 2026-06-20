 Truffa telefonica nel Catanese, recuperati dai carabinieri 29.500 euro
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Truffa telefonica nel Catanese, recuperati dai carabinieri 29.500 euro

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Finti operatori bancari convincono una donna a trasferire i risparmi, decisivo l’intervento immediato
cronaca
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1 min di lettura

CATANIA – Pensava di mettere al sicuro i propri risparmi da un tentativo di frode informatica, ma è invece caduta nella trappola di truffatori che si sono finti operatori dell’ufficio antifrode di un istituto bancario.

La vittima, una donna della provincia etnea, è stata convinta a trasferire una somma di denaro su un conto corrente indicato dai malviventi, effettuando un bonifico istantaneo da 29.500 euro.

Resasi conto dell’inganno, si è rivolta ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. La rapidità dell’intervento ha permesso di ricostruire il percorso del denaro e individuare il conto su cui erano confluite le somme.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza dell’intero importo, impedendo ulteriori movimenti. Le somme sono state così recuperate e restituite alla legittima proprietaria.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della truffa.

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